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﻿美股中段升119點

2018-01-12 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二五四八八點，升一百一十九點；納指則報七一七九點，升二十六點。

  滙控美國預託證券價格見八十四點九七港元，升零點九二港元；騰訊預託證券價格則見四百三十點六五港元，升一點二五港元。

　　紐約期金報每盎司一千三百二十一點六美元，升二點三美元；紐約期油則報每桶六十四點四五美元，升零點八十八美元。
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