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﻿特首倡學習 內地跑部委

2018-01-12 列印
■律政司司長鄭若驊與林健鋒握手。
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　　特首林鄭月娥在新一年首次出席立法會行政長官答問會，她指過去半年公佈兩批便利港人在內地學習、就業和生活的措施，指政府會積極爭取便港措施，在梳理港人訴求後再交國務院港澳辦處理。她形容今屆政府工作相當緊湊，全由政制及內地事務局負責，亦由政務司司長張建宗領導的一個特區與內地合作事宜委員會，即所有內地相關事務都由高層統籌。林鄭預告月底會再上京，「要學人哋省市領導跑部委，解釋點解香港人都希望得到呢個具體嘅措施」。

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