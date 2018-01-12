﻿飛馬球員涉打假波 足球先生李威廉認受賄

香港飛馬五名前球員涉嫌打假波案，被控串謀詐騙、向代理人提供利益及收受利益共七罪。被告之一的前「足球先生」李威廉昨承認一項代理人收受利益及一項串謀詐騙罪，案情指他曾在兩場賽事中，透過戴上外套的帽子向球員發出入球若干訊號。



五名被告為三十歲香港飛馬前隊長郭建邦、三十一歲前球員鄭禮騫、三十六歲香港飛馬前助教李威廉，以及同為二十四歲的陳柏衡及李家豪。李威廉昨承認兩項控罪，另一項串謀詐騙罪獲不提證供起訴；其餘四名被告否認控罪。李威廉獲法官批准以現金二萬元保釋候判。針對李威廉的案情指，於一五/一六年球季，有九隊球隊競逐由香港足球總會籌辦的香港超級聯賽冠軍，包括香港飛馬及標準流浪等，每球隊均須派出一隊預備組參與預備組聯賽。



外套帽子示意入球



案發時，五名被告和當時的香港飛馬球員黃威及胡晉銘均為港超聯球員，李威廉亦是預備組的教練。於一六年三月二十三日的賽事中，李在開賽前約五分鐘告訴黃，在開賽首十五分鐘不要入球，其後他會戴起外套的帽子，以示黃應嘗試入球。但黃未有跟從指示，半場時標準流浪以三比○領先。李在中場休息時對黃表示必須多取三球，黃沒有回應如常作賽，並在下半場取得一個入球。兩隊在下半場共有五個入球，最終香港飛馬以二比六落敗。



另一場李威廉有份操控的賽事發生在一六年四月十三日，亦是由香港飛馬對標準流浪，賽事中李以同樣手法向黃威作出指示。



李威廉在一六年十月四日被捕後，在警誡下承認在該兩場賽事得知標準流浪球員劉松偉需要「幫忙」，他們從而獲得報酬。



