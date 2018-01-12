﻿殺私影女被告裁定適宜答辯

於一四年底被控謀殺十五歲「私影少女」郭惠明並兩度姦屍的三十七歲劉璋輝，其代表律師早前在庭上指被告患有精神病，向法庭申請不適宜答辯，六人陪審團昨日經過六小時退庭商議後，以五比一裁定被告適宜答辯。案件押後至下月二十日再訊，屆時需重選陪審團審理，被告繼續還柙候審。



陪審團曾向法庭提出重聽三位精神科醫生的證供錄音及法官的引導陳詞，並希望可以有翻譯版本，法官批准他們重聽，但表明不會有翻譯。其後法庭要求陪審團指出重聽的部份，陪審團指希望重聽辯方的精神科醫生陳嘉璐，就被告是否明白可決定接納誰人任陪審員的一段，法庭安排於法庭內公開播放。



