﻿網上平台助中小企尋意見 企業紅娘連繫專業諮詢

愈來愈多人投身創業行列，但經營面對不少問題，往往令不少欠人脈的初創者「頭痛」。投資銀行（ibank）出身的蔡碧琪（Peggy）深知企業尋找專業意見的難處，四年前創立本港首個網絡專家配對平台「Lynk」，透過即時配對，讓各國專家為客戶提供專業意見，至今業務擴展到孟買、新加坡等地，累積協助多達一百個客戶，力證網絡傳播力量。



在金融界打滾多年的八十後Peggy，自小從營運畫廊的雙親，以及過往的工作經驗中，發現不少中小企每逢遇上難題時，限於人脈或欠缺資源，難以找到合適的商業諮詢服務，故她與另一名女友人於一三年萌生創業靈感，以用者自付模式成立專家配對平台Lynk，透過網絡即時配對，將企業與不同領域的專家連結，省下「cold call」或「friend搭friend」等尋求專業意見的時間與成本。至今平台上的全球專家已多達五萬個，遍佈七十三個國家，全球累積協助多達一百個客戶。



系統自動篩選合適「對象」



Peggy笑言，Lynk運作模式類似「紅娘」，由客戶自行輸入問題及各項要求，系統便會自動篩選出合適的「對象」，以及專家的背景及項目經驗等履歷作參考，挑選並配對成功後，平台更會協助兩者進行即時對話，最快兩小時內解決客戶問題，非常方便。



她舉例，曾有非政府組織（NGO）利用平台尋找沙地亞拉伯的女醫生，欲藉此了解當地醫療、教育的情況及趨勢，以便機構在該處提倡兩性平等醫療服務。由於中東重男輕女意識甚為廣泛，本以為大海撈針；結果該NGO順利找到一位當地極為罕有的女醫生，並透過對方分享的經歷，成功協助他們構思有關計劃，令她印象深刻。



配對以外，Lynk亦收集平台上的問與答，再組成一個龐大的數據庫，讓客戶輸入同類問題時更快找到答案之餘，亦可作資料搜集之用，「唔使等你有問題先搵人問」。Peggy續稱，「每個人都有自己專門的知識，但好多人唔知原來自己識嘅嘢可以幫到人」，冀望透過平台連結企業及各類專家，「將成件事（求助）簡單化」，同時為專家們提供工作機會，一舉數得。



市場拓至孟買新加坡



作為數碼港培育公司的Lynk，屬「數碼港投資創業基金」首個投資項目，去年七月更已完成四百萬美元的A輪融資；至今已將業務拓展至新加坡、孟買等市場，並計劃本月於紐約設立分部，發展成績可觀。面對未來，Peggy冀望日後能集中進行更多市場推廣，讓更多有需要人士受惠，並達成「O依家有問題問Google，以後就問Lynk」的宏大理想。



