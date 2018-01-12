﻿﻿港人外遊玩高危運動﻿﻿缺安全意識添風險﻿

兩名香港女遊客於元旦日在南非桌山攀岩時意外墮崖，釀一死一傷，令人關注外遊參與不同運動項目的安全隱憂。事實上，近年愈來愈多港人選擇到外地參與攀石、滑雪、馬拉松等運動，但有相關教練直指不少人的安全意識不足，甚至僅與略懂皮毛的非持牌「教練」學習，致意外時有發生，隨時樂極生悲。



國際戶外訓練中心（香港）戶外訓練顧問關永森表示，近兩三年港人喜愛到廣西陽朔、廣東清遠等地攀石，「一來近香港，二來較經濟」，粗略估計人數增三成。



網上社交平台亦出現不少專頁，召集網友組團北上攀石，關永森形容做法危險，因攀石多為二人一組，其中一人攀爬時，另一人需為對方提供保護，但素未謀面的幾位網友此前大多未曾一同練習，「雙方不清楚彼此實力，一旦有甚麼意外，也不知對方能否支援。」他又指，攀石者挑戰不熟悉的新路線時，一般會先「煲線」試爬，若攀石者因低估路線難度而放棄「煲線」，攀爬時或會出意外，嚴重者甚至會墮崖。



「非持牌」教練質素參差



滑雪亦是港人到日韓旅行時愛加插的行程，惟加拿大雪板教練協會註冊滑雪教練潘卓文發現，不少人僅靠自學或跟當地略懂滑雪的非持牌「教練」學習，教學質素參差，容易發生意外。



他續稱，不少初學者以為學懂滑雪便放膽坐吊車登上斜坡，惟不少人甫離開吊車便在站外的小斜坡絆倒，甚至於滑雪期間出現嚴重事故，「雪地凹凸不平，雪板隨時卡在雪中，玩家連人帶板彈起再撻落地，弄傷尾椎及手腕。」



他慨歎，其友人亦曾在雪地受傷，需入住當地醫院兩周始能回港，另以錯誤姿勢滑雪的雙板玩家則易傷及膝蓋韌帶，「輕則撕裂，重則斷裂，總之手尾長。」



曾出戰多個海外馬拉松賽事的長跑教練盧幗姿亦留意到，港人往往忽視賽前休息的重要，她以美國馬拉松為例，「美國和香港時差剛好倒轉，跑手要有足夠時間適應，但港人未必能申請這麼多假期，惟有到埗第二日便跑。」她又指，外地不乏以嘉年華形式進行的馬拉松賽事，吸引一批抱持「人跑我跑」心態的「歡樂跑者」參賽，即並非追求時間成績，只求完成賽事，感受嘉年華氣氛。



她憂慮「歡樂跑者」或會忽視賽前訓練的重要性，賽跑時亦未必會將安全放於首位，最終受傷。



旅保未必包涵競賽項目



此外，香港保險業聯會管治委員會委員黃國添指，現時市面上的一般旅遊保險基本上已涵蓋跑步、潛水、滑雪等多種消閒娛樂活動，惟涉及競賽成份的項目如馬拉松等，則未必受保，「要求事前要有訓練的專業賽事，絕大部份也不受保」，呼籲港人外遊前應留意。



