﻿日港澳台列最安全第一級 ﻿美國﻿﻿籲勿往北韓﻿伊拉克

為國民外遊趨吉避凶，美國國務院更新旅遊警示，按世界各地的危險程度，劃分四個不同外遊安全級別，取代過往的外遊警告及外遊提示。在新分級下，香港、澳門及台灣被歸納為最安全的第一級別，中國、英國及法國被列為第二級別，而北韓及伊拉克等地則被分為最危險「不要前往」的第四級別。



美國推出的新旅遊警示，按各地罪案、受恐襲威脅程度、內亂情況、衛生及自然災害等因素，作為分級的指標，共分四級，第一為「行使一般安全措施」級別，代表最安全等級，入選地區包括香港、澳門、台灣、日本；而近年受恐襲陰霾影響的英國、法國及德國則被列入第二「提高警覺性」級別，而中國、印度及以色列同列於此。



被列為「需三思而後行」的國家，包括尼日利亞、巴基斯坦及土耳其等地。另阿富汗、北韓、伊拉克等地則被列為最危險級別國家，建議美國人「不要前往」。