﻿「傻媽」建狗場 給流浪毛孩一個家

自稱「傻媽」的她，不惜放棄安逸生活，一個女人只用一雙手、一把鋤頭，兩個月來默默開墾大片荒土，只為讓四十一隻曾經無家可歸的小毛孩，重建一個安樂窩。獨立義工黃芸孑然一身，為流浪貓狗奔波十六載，付出無數汗水與淚水，甚至令自己債務纍纍，卻仍尋覓風雨同路的有心人，為興建中的狗場伸出同情之手。



「請幫助傻媽建狗場計劃，令每隻毛孩有更多活動空間！」近日網絡轉載了一個貼文，呼籲網民支持一位照顧流浪貓狗義工興建狗場的計劃。文中的「傻媽」，便是一心一意照顧北區流浪貓狗的四十五歲女義工黃芸。



黃芸家中收留了四十一隻流浪貓狗，當中有十多隻罹患重病，須長期接受藥物和注射治療。每朝一醒來，她便要為貓狗打理大小事務，中午相約朋友在外捉流浪狗去絕育，下午三時又趕回家，準備毛孩們的晚餐，晚上再到上水、粉嶺一帶，餵飼流浪貓狗，她搖頭笑說：「根本一天二十四小時也不夠用。」



為了這班毛孩，沒能享受閒暇，黃芸更長期入不敷支。她說，每月的日常開支約三萬元，主要靠自己獨力承擔，也有少數善心人士定期捐助和送上狗糧，但有時候貓狗生病，她沒錢付醫藥費，唯有向舊同事和朋友東借西湊，幸各人都樂意幫助。她苦笑歎道：「過去十六年來已耗盡積蓄，還欠下一筆債務。」過去曾是酒樓經理的她，如今只能擠出僅餘空暇，兼職物流送貨，或提供上門狗隻美容服務，幫補生計。



但眼見身邊的貓狗與日俱增，卻只能蝸居籠內，黃芸非常痛心，認為有違當初收留流浪毛孩的原意，於是萌生興建狗場的想法，「貓狗應該健健康康，自由自在走動。」



一手一腳搭建家園



去年十月，黃芸終在粉嶺住所附近覓得租金便宜的空地，雖然一片荒蕪，她仍一口氣決心簽了七年租約，「那裏最初像一片森林，我一個人開墾劈樹、鋤泥、拔雜草，足足花了六十日，終把新居弄得愈來愈像樣。」只要能力所及，她都親力親為，但有些工作還是要聘請師傅來幫忙，如在狗場四周築起圍網，用混凝土鋪設地面。



訪問當天，她便自行將一批建材推到狗場，準備搭棚工程。她雀躍地說：「整個狗場佔地一萬二千方呎，擁有一大片空地讓貓狗活動，每一間狗屋至少有十呎乘十呎的空間，又有獨立空間讓傷病毛孩休息。」



她預計整個工程耗時三個月才能竣工，共斥資三十五萬元，目前她與朋友和其他義工籌得九萬元，期望可在農曆新年前，完成部份狗屋，讓較需要活動空間的貓狗先行「新居入伙」，惟要視乎手上資金是否足夠，否則或要延期。



黃芸歎道，以獨立義工身份籌款的動員能力較低，只好透過社交網絡分享日常工作，冀有心人能伸出援手。她說：「有很多像我一樣的獨立義工默默為流浪貓狗付出，希望大家多加關注瑟縮街角的可憐毛孩。」



