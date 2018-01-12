﻿﻿功夫阿叔﻿ ﻿擊退三南亞匪﻿

高手在民間！在元朗單挑三名南亞匪的白眉派第七代傳人陳瑞良，身形健碩，拳風霍霍，南亞匪有眼不識泰山，不消數拳，勝負分明，搶匪落荒而逃，這段新聞在大旗嶺村傳為佳話。



人稱良叔的六十一歲陳瑞良，本地出生，客家人，上有八、九十歲高堂，下有已成年的兩女一子，更早已榮升外公。習武四十二年，令他練就鐵一般身軀。但他強調，練武只為強身健體，從不恃強凌弱，亦不會隨便與人動手過招。對於早前的退賊事件，良叔鄭重的說，只是為了自衞而已。



上月十六日，他與一群好友喝酒遣興後回家，途中卻遭賊人攔途截劫。他憶述：「當時已經是凌晨四時許，正準備搭的士，經過擊壤路足球場，忽然看到三名南亞漢走近，以為我腳步浮浮容易下手，之前幾天我剛剛不小心跌了銀包，現在又來搶劫？怒火也來了。」



匪徒連環中招落荒逃



良叔冷不提防下，「砰」的一聲鼻樑中拳，基於本能反應，立即還擊，施展一招「碎橋」，先沉下對方手臂，南亞匪竟乘機再衝近，企圖伸手入其褲袋搶銀包，他快速出右拳，南亞匪連環中招，兩名同黨亦嚇至目瞪口呆，知道這位阿叔吃過「夜粥」，不敢逗留，落荒而逃。



「這一套拳是白眉派的功夫，十分實用！」他憶起少時家住大旗嶺村，眾村兄弟說要習武，於是在四出尋師，因緣際會下，成為了白眉派第六代傳人李文達的弟子。李文達師承父親李世強，良叔稱，李世強來頭不少，曾隨其師在黃埔軍校執教，移居本港後，兩父子一直都在大旗嶺村授徒，從事跌打，贈醫施藥。最令他回味，是當時跟師叔伯、師兄弟到港九新界各地舞麒麟採青，熱鬧一片，其他各路門派亦參與表演，切磋武藝。



練武40多年從不間斷



長大後即使踏足社會，任職裝修工，良叔也是白天工作，晚上回武館練習。他說，那時就是這樣「食夜粥」，四十多年從不間斷，每天一練便兩、三個小時，若時間許可，更練至四、五句鐘。



說到這裏，他即場向記者示範「九步推」，利用沉掌、標掌、雙推掌，一路推開來犯者，一路攻擊，虎虎生威。問他家中可有其他高手，他搖頭說，長女年幼時開始已崇拜他，但從不習武，反而女婿有跟他學拳。現時處於半退休的良叔，閒時也會返白眉派大本營的聯福堂教拳，每年元朗天后賀誕巡遊，都和眾師兄弟率隊表演，發揚白眉派拳術。良叔堅定的說：「只要身體能夠負荷，我都一直教（拳）下去！」



