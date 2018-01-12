﻿﻿豪華劏房港島湧現﻿ ﻿吸引專業人士租住﻿

近年本港樓市充斥「納米樓」，細單位有價有市，港人對劏房的接受程度亦隨之大增。劏房版圖已由舊區蔓延至港島區，不少業主把舊樓改裝成「豪華套房」，力攻單身專業人士市場。有地產經紀透露，月租約萬元的百餘呎套房極為搶手，吸引月入三萬至五萬元的專業人士租住。



近月有持大量港島單位的「業主」張貼街招，以「專業人士套房」作招徠，出租多個位於銅鑼灣、灣仔、天后和北角的單位。街招上提及的租盤面積約百餘呎，提供全新傢俬、電器、WiFi等配套，月租由四千至一萬五千元不等。



記者佯裝租客致電業主查詢，未及詳細詢問租盤詳情，對方搶先查問記者屬哪類專業人士、每月收入水平，並指承租單位需提交入息證明，只有專業人士才可入住。



月租八千 平過「納米樓」



事實上，本港近年湧現「納米樓」，樓市租值不斷上漲，連帶收入較高的專業人士亦難抵貴租，寧願轉租這類「豪華套房」。世紀21日昇地產執行董事黃文龍不諱言，近年以「專業人士」為包裝的豪華套房冒起，其中北角開放式納米新樓租值達一萬五千元，惟面積同為百餘呎的豪華套房只索價八、九千元，吸引月入二、三萬元的單身人士或情侶租住，部份裝潢漂亮的單位更可媲美酒店，每逢有套房放租，兩星期內必定有人承租。



美聯物業銅鑼灣分行首席高級營業經理張煒磯認同，近年銅鑼灣區愈來愈多針對專業人士而設的豪華套房，增幅達三、四成，相信是近年不少「納米樓」新盤陸續落成，形成一股潮流，令港人不再抗拒租住細單位，其分行平均每星期亦接到三至五宗有關豪華套房的查詢。



有不願具名的地產代理指，三年前曾有一名月入三、四萬元的外國核數師，以月租九千元租住上環一間二百呎豪華套房，「套房有獨立廚、廁，還有基本傢俬，好似酒店房一樣。」他指，以往外地派駐本港的專業人士一般選擇租住服務式住宅，但近年不少外國公司削減駐港員工的房屋津貼，加上服務式住宅租金上漲，驅使這類專業人士轉租豪華套房。



由於豪華套房有市有價，本港愈來愈多業主肯花錢改裝單位。張煒磯直言，新成交的業主更傾向將單位分間，估計銅鑼區內近半舊樓大單位已被分間成套房，「一個六百呎單位月租約二萬五千元，若可分成三個套房，每月租金收入可達三萬六千元，相差逾萬元，業主當然樂意這樣做。」



配套齊備如酒店房



他又知悉，有中小型地產代理會為業主提供配套服務，「一條龍」經營豪華套房，地產代理會向有條件經營豪華套房的業主介紹裝修公司，提供間隔平面圖、傢俬擺設圖等，再幫忙物色租客，日後收租、維修等亦由地產代理一手包辦，業主基本上不必插手，而地產代理則會向業主收取租金的百分之三至五作物業管理費，「對小型地產代理而言是一份頗穩定的收入。」



