﻿﻿內地大學獎學金加碼﻿ ﻿積極吸港生報讀﻿

早前內地宣佈僑生獎學金加碼，令學界關注能否吸引更多港生北上升學。事實上，近年內地高等學府對招攬港生的態度愈趨積極，既有中外學府合辦的大學為港生增設新生獎學金，連內地官方機構及一二線大學亦連番出擊，如多度來港舉辦升學就業講座，跟本港教育機構合辦「補底班」，更有高校師生帶領中學師生及家長遊覽校園及介紹課程，只為贏取港人信心。



中央政府早前公佈《港澳及華僑學生獎學金管理辦法》，為北上升學港生而設的獎學金名額及金額「加碼」。本港學界認為，內地有意着力吸納本港生源，目前高教界除了出動獎學金誘港生入學，各大專院校及官方組織亦扭盡六壬，以軟性渠道加強宣傳。



相中國際化成長背景



中國留學社社長李文浩直言，中外學府合辦的大學近年愈開愈多，因該類學府以英文授課，外籍教授比例較高，故於國際化環境下成長的港生，屬不少合作大學招攬的重點，更不惜為此推出銀彈攻勢，如寧波諾丁漢大學從上學年起，專門為港生增設十份入學獎學金，價額有四萬五千元人民幣，等同一年學費的一半。



除以加碼獎學金吸引港生，近年內地官方機構及大專院校亦進行了多項軟性宣傳，每年籌辦的活動數量較早年增加一倍有多。內地升學顧問兼香島專科學校校長羅永祥（圖）直言，去年《國家教育事業發展「十三五」規劃的通知》已明文提到「積極創造條件大力吸引港澳學生到內地就學」，故有一定數量的大學都更用心招募港生及重視其在學發展。



羅永祥發現，作為內地官方代表的中國教育留學交流（香港）中心，主力籌辦內地高等教育展以外，近一兩年也跟內地院校加強合作，籌辦了許多活動供港生參與，「放榜前後邀請高校派師生前來分享，解釋在內地學習和生活需作甚麼準備。」他續指，內地官方單位也會舉辦出路講座，藉此加強港生於內地升學的信心。



辦考察團招待港生



招收大量港生的暨南大學及中山大學更會為本港中學協辦考察團，接待校長、老師、學生及家長，向其介紹課程特色、校舍環境等。羅永祥更指，中山大學甚至歡迎「二人成行」，「港生事前聯絡在港辦事處，交代何時抵達校門，校方可安排其他學生帶人逛一圈。」



為港生安排內地升學及遊學團事宜的愛學遊總經理張玉忠表示：「近年香港流行STEM教育，不同院校推出為期三五七天，甚至長達兩周不等的科技夏令營、冬令營，而團費不過是五百至一千元的車馬費。」



他續說，大灣區內的內地高校不時舉辦機械人、航拍比賽等交流活動，廣邀本港中學生參加，可預視類近的活動將隨院校加強宣傳而不斷增加。



