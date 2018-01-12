﻿﻿一窩蜂炒港股﻿ ﻿內地大媽斬獲多﻿

踏入新一年，港股率先報捷，恒指再創十年新高，國企指數更飆升近半成，冠絕亞洲。早前有大型散戶民意調查發現，去年雖然有八成散戶賺錢，但當中僅一成人回報超過三成，整體受訪股民跑輸大市。不過，有少數街坊老散及內地大媽早在股市狂風掃落葉，成為去年真正的大贏家。



恒指升勢如虹，上星期累積飆升八百九十五點，國指升幅更超過百分之四，成交平均每日接近一千三百億，反映新一年更多股民變得樂觀，勇於入市掃貨。在某證券行打躉的老散王先生，近日已成為街坊眼中的「股神」，盛傳他去年最少勁賺七位數字。《東周刊》記者向他求證，他只自爆單是炒內房股已賺了一倍有多，並不屑一眾股民去年「無膽」贏錢，身邊不少戰友都食不盡今次轉升浪。



有四十多年股壇經驗的他早已習慣大市潮起潮落，一五年港股大時代冧市他處變不驚，當大部份老散仍未走出股災陰影，他卻深信股市升跌有時，「今次大牛市已經等咗十年，如果一五年股災好多人輸，但我認定佢只係上落市！」



街坊「股神」勁賺七位數



去年，王先生把握機會低位大手掃入內房股，其後內房股板塊全面爆升，帶挈他豬籠入水。他今年仍以內房股為主力，上周內房板塊又再一次起動，「內房資產多，業績以倍數計增長。買股最緊要間嘢資產多唔多，有冇穩定派息。」



去年恒指升幅勁爆全球，其實多得來自內地的大媽搶閘買港股。這批內地股民不單大舉南下掃貨，作風更是「買得凶狠」，不少股票一旦被北水睇中，升勢往往既快且急，如生物科技股金斯瑞（1548），一年內便飆升八倍。



曾在中資證券行打滾的資深投資者林一鳴認為，北水正主導港股，大媽關注的港股與港人不同，「要參與港股，就要留意內地人喺港股通買乜」，並建議股民可留意買入金額較賣出金額多一倍的股票。豐盛資產管理董事黃國英亦表示，以他接觸的大媽股民，在今次升市中賺到大錢，主要是夠專注，「內地人炒股好集中，一睇好就成億成億咁買！」



不過，去年的大贏家王生跟不少本地散戶一樣，堅持不會跟住大媽炒股，「好難跟，大媽炒股一面倒，一嚟全部湧入同一隻，一走又全部一齊走，完全唔理隻嘢有冇錢賺，亂嚟嘅。」



