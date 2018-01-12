﻿﻿念佛機生產商入稟﻿ ﻿追討南豐後人半億﻿

南豐集團已故創辦人陳廷驊的幼女陳慧慧，與母親打了長達七年的爭產官司，陳慧慧早前被判敗訴，惟一波未平一波又起。近日再有一名商人向法庭入稟，追討陳慧慧及「陳廷驊基金會」五千萬元，背後原來涉及原告人與陳廷驊生前一項生產念佛機的協議，原告在接單一年後，基金會沒有兌現承諾，結果令他損失慘重，最後更破產收場。



《東周刊》報道，六十二歲商人梁健本是高品電子實業公司創辦人，據悉，九十年代陳廷驊委託本港一間電子廠生產電子「念佛機」，由梁健負責設計發聲零件，期間梁發現有人疑報大生產數量，遂向陳告發，陳確認事件後，便將生產念佛機的定單轉交給梁。



九九年八月及十一月，陳廷驊先後以基金會名義與梁健簽訂合約，合共訂購一百萬部念佛機及相關零件，總值一千零七百萬元。梁健稱當時陳向他承諾，每年會給予千萬元定單，惟一年後便沒再落訂。梁健坦言，雙方當年沒有簽署長遠協議，只憑個「信」字做事，他更將全副身家押注在內地廠房，定單一停，公司財政即出現問題。



他及後得悉基金會已交由陳慧慧接手，遂轉找陳慧慧，多次以寄信方式催促落單，又多次上門要求跟她見面，亦遭拒諸門外。至○九年一月，陳慧慧主動找人聯絡梁健，表示願意以個人名義，向他發出一筆二十萬元款項，要求他簽署文件，答應收下款項後不會因生產念佛機一事再作追討，亦不會以任何方式接觸基金會相關人士。



陳廷驊基金會否認指控



梁健當時接受了陳慧慧的安排，惟至一三年，他在家中發現一份文件，顯示基金會仍有一筆關於生產念佛機的逾百萬元帳項未繳付給他，遂再向陳慧慧追討，近年更不時在南豐辦公室或陳家大宅外，拉橫額作無聲追討。他月前入稟高院，向陳慧慧索償五千多萬元，包括基金會沒有兌現「千萬定單」、拖欠款項、忍受公司破產、物業被沒收造成的所有損失。



陳廷驊基金會發言人否認有關指控，指已交由律師申請撤銷有關索償，案件今日聆訊，故不作進一步評論。



