﻿﻿課業達標 課餘上線﻿﻿ 補習師生組隊打GAME﻿

本港首個最多人參加的大型電競比賽日前閉幕。有別於以獎金為主的職業聯賽，這個「亞洲城市聯賽」以推廣「全民電競」與普及電競為宗旨。當中一隊選手是由補習師生組成，獲家長支持，亦有職業選手回港參賽，一舉奪得最強的第一組冠軍。



由環球電競主辦一連四日的「亞洲城市聯賽」香港站周日完結，過千參賽者角逐入門至最強的五個組別冠軍。屬入門級的第五組冠軍隊伍SG由一班師生組成，隊長陳嘉豪由上門補習到開辦補習社，由教數到參加電競比賽，離不開一個學生。阿希小五開始跟嘉豪補數，直至今年中五仍是其學生，雙方亦師亦友。阿希不斷向嘉豪推介《英雄聯盟》這款遊戲，嘉豪經了解，發現電競「唔係打機咁簡單」並開始迷上，適逢其會，與學生組隊參賽。嘉豪想不到，阿希父母得悉兒子與補習老師「組隊打機」時，沒反對反而支持。他強調，會向學生講解時間分配，獲入選比賽後，會先完成補習，才在補習社與學生團練三至四小時。



中六畢業投身職業選手



最強的第一組冠軍就由RG奪得，比賽負責打中路的代表梁頌康，早於上年就赴台追夢，成為世界知名的職業電競強隊「閃電狼」練習生。一般父母都覺得惟有讀書高，阿康中六畢業後卻「棄文從武」，立志要做職業電競選手，他指當時為了得到家庭支持，將以往顛倒日夜的生活改成有規律的早睡早起，更多做運動，訓練自己的集中力，自己變得健康。家人看到他的正面改變，相信他並非只是「玩玩吓」，由懷疑轉為支持。當爬上港澳台伺服器的第一位時，他被「閃電狼」看中。



阿康笑指，剛到台灣生活定會不習慣，熟悉的朋友都不在身邊，往好處想，不會分心，集中打機，況且全職電競選手的生活，哪怕只是練習生身份而非隊伍的正選，也跟自己預想中的畫面相似，也是自己想要的：為世界賽備戰。在台當了九個月練習生，閃電狼經理很支持他這次回港參戰，認為是次很好的經驗。閃電狼練習生是包食住，月薪三萬台幣（約八千港元），一般上班時間「朝十晚八」，但隊伍氣氛積極，大都自願加班繼續練習，大概一年就知悉能否「轉正」，實力未夠或會轉隊再覓機會。



外界常質疑本港電競發展落後，環球電競行政總裁文健鋒認為萬事俱備，所以才舉辦今次比賽推動本港電競。透過觀察連日比賽，看到不同年紀都會駐足觀看，更有兒子向父親講解比賽，他覺得這次比賽做到「全民電競」的參與，希望可更進一步打造出「粵語電競區」，完善整個產業。其餘大灣區城市會於今年上半年完成選拔賽，並於年中在本港進行總決賽。



