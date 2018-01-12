﻿﻿內地人換錢走資﻿ ﻿匪徒垂涎劫案頻仍﻿

內地近年嚴控走資，除掀起資金透過地下錢莊走私往澳門的風潮外，更引發「換錢黨」比以往更活躍。《東周刊》報道，目前各大賭場內外均充斥以內地人為主的「扒仔」集團，向旅客拉生意，擺明車馬協助突破走資規限，在澳門提款豪賭或匯錢回內地。「換錢黨」成行成市，更衍生以換錢為名的劫案，不少更非常暴力，惹來關注。



涉及非法換錢或匯款的劫案，過去數月在澳門頻密發生。最近一宗發生在上月二十九日，一名有械劫案底的李姓內地男子，透過微信相約陳姓「扒仔」到其酒店房，訛稱欲以人民幣兌換一百萬港元；其間匪徒更拔出手槍指嚇，擬強搶巨款。上月二十一日晚，梁姓內地男子亦向另一名女「扒仔」聲稱換錢，約其到酒店房交易，女事主一入房即被梁以電槍襲擊頭部及頸部，受傷吐血昏迷，身上十五萬港元現金亦被搶去。



匪徒除了搶劫「扒仔」，更會冒稱協助旅客匯款，借機打劫。同類型的罪案，澳門在過去一年發生近二十宗，近月更愈見頻密。賭業中人分析，相信與內地近年嚴控走資，以及澳門當局為配合而實施的措施有關。他又指，以往找換店、當舖等積極替客人「碌卡套現」，現在都已收斂，於是令賭客對「扒仔」更為依賴。



事實上，「扒仔」除了提供較佳的匯率外，更重要是客人可透過他們以「銀聯」及內地人慣用的手機支付系統提款及匯款。但隨着生意增加，卻惹來不法之徒垂涎。他擔心若換錢劫案持續，恐怕搞出人命，或「扒仔」集團以江湖手法報復，對治安構成一定影響。



澳門立法會議員鄭安庭指，旅客墮入換錢圈套，主要是貪心惹禍，認為警方應加強宣傳，以作警醒。但至於劫匪扮客搶劫，他則坦言很難預防，強調警方應與賭場及酒店保持緊密溝通，留意以內地人為骨幹的「扒仔」集團動向，維持賭場秩序穩定。



