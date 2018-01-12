﻿﻿跨境撳錢黨猖獗 圖將人民幣變「白」﻿

跨境撳錢黨入侵本港！近日有黑衣內地人專挑深夜時份，在旺角多個自動櫃員機遊走，伺機「喪撳」港幣。知情人士透露，澳門地下錢莊有大批走資或洗黑錢的人民幣，惟去年澳門提款機加入面孔識別系統，增加提款難度，撳錢黨遂大規模轉移來港提款，以螞蟻搬家形式運往澳門，再以高於市價的兌換率兌走來歷不明的人民幣。



去年中已有媒體指警方正對大批用銀聯卡提款的可疑個案展開調查，除有內地人利用約二十張不同持卡人姓名的銀聯卡提款外，上周一名持四十多張內地銀行卡的男子，在油麻地提取約四十萬元後，遭六名持刀漢截劫，揭發撳錢黨湧港潮陸續有來。



記者上周五凌晨巡查旺角彌敦道，直擊兩名身穿黑衣的內地人，以不同銀聯卡「喪撳」港紙，每當有人在後排隊，撳錢黨隨即讓路，重新排隊。在半小時間，他們至少遊走三間銀行。其後記者查看其丟掉的單據，發現不少提款與中國人民銀行有關，提款數目為每次五千元，部份戶口帳號重複，總提款額至少有十萬元。



收購農民銀聯卡



在內地做貿易生意的港人王小姐（化名）透露，潮州和汕頭一帶有「很惡」、「當地人都惹不起」的集團，專門以一千至二千元人民幣，收購農民的銀聯卡，然後駁上準備走資的客人，將走資的錢存進銀聯卡。她續說，集團會在內地各地聘用「兵團」，進軍本港ATM，「每次會派很多人來，每撳完一張卡的錢，可以抽佣幾百元。」消息指，撳錢兵團過去多在澳門運作，惟澳門去年中為打擊洗黑錢，內地客用ATM時，要核實面容及身份證，兵團被迫移師本港運作。



警方消息透露，早在半年前巡邏時，已經發現各身懷數十張銀聯卡的內地人，三三兩兩結隊「撳爆」ATM。該警官說，這些內地人通常派一人負責「睇水」，惟因撳機時間長，被輪候的港人投訴，警方於是到場查看，並請其協助調查，了解會否涉及不法勾當，「不過捉完最後都放了人。」



該警官表示，內地人自稱來自廣東省各地，潮州、惠州、陽江、廣州都有，每次均自稱是為了在港提款的匯率較高，於是攜同親戚朋友的銀聯卡來港撳錢，「不過問到持卡人的名字就答不出來。」



撳錢黨在港大肆行動，但本港可能只是一個中轉站。在澳門賭場擔任保安管理的陳先生（化名）透露，有活躍於珠海及澳門的地下錢莊，持有大批來歷不明的人民幣，急須散貨，於是跟跨境撳錢黨一拍即合，「很大機會是洗黑錢。」



陳先生坦言，地下錢莊會以高於找換店的兌換率，兌走撳錢黨的港幣，「假設市面上是一百元人民幣換一百一十四元港幣，地下錢莊會額外減一兩元。」他粗略估計，每兌換一百萬港元，撳錢黨可獲約一萬元的利潤，「撳錢黨既可以成功走資，中間賺到的一萬元亦可以分給運錢的跑腿，大家都有着數。」



