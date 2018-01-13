﻿豪食鮑魚餐 參茸銷量升 港股14連升 催旺消費

港股近期氣勢如虹，恒生指數昨日以接近全日最高位收市，收報三萬一千四百一十二點，連升十四日，刷新史上最長升浪。在股市向好帶動下，市民消費力強勁，出手更闊綽疏爽，多間食肆指受惠於今次「港股大牛市」，近日生意大增，有金飾集團更預計，今年市道將持續興旺。



受惠於周四美股三大指數同創收市新高，恒指昨日高開一百七十七點，其後升幅一度收窄至七十七點，但午後愈升愈有，並以接近全日最高位收市，收報三萬一千四百一十二點，升二百九十二點，成交額一千三百八十九億元，並創出十四日連升的紀錄，刷新港股史上最長升浪。



延續最長升浪



多隻強勢藍籌股股價上升，「股王」騰訊繼續是升市功臣，收報四百四十二元二角，單隻股份已貢獻恒指九十一點；建行、工行及中國平安合共推高恒指一百一十一點。



股市持續向好，刺激市民消費意欲。阿一海景飯店負責人陳志豪表示，最近生意有明顯增長，市民「手頭鬆咗」較願意購買相對昂貴的套餐，「多咗兩至三成人叫日本皇冠吉品鮑，價錢比一般鮑魚餐貴一倍。」他又指，現時農曆大年初二的「煙花餐」已有四成人預約，「有啲人連餐單同價錢未出，已經話要預訂留位」，有信心今年市道會繼續暢旺。



鏞記酒家甘蕎因指，去年十二月起市道開始暢旺，食客人流亦開始增加，且消費能力上升，埋單時亦較「爽手」。她又指，鏞記冬季限定的「野生花錦鱔王煲」銷售情況不俗，認為近來消費者的預算是比較「鬆動」。



珠寶行樂觀 業績穩步升



大盞燕窩海味專門店總經理吳鴻森指，近來購買冬蟲夏草的市民較去年多一成，估計是受社會注重健康的熱潮帶動，估計今年生意額會升一至兩成，未來一至兩個星期會有小型增長，相信市道會在農曆新年前後開始轉好。



周大福珠寶集團非執行董事古堂發表示，因市道向好，去年營業額有雙位數增長，但集團在今次股票升浪中獲益並不多，「相信珠寶首飾業嘅增長會較多，因為可以戴出街，而金飾一般都係婚嫁先用，但最近多內地人購買作為聖誕禮物。」他預計因消費市道興旺，料今年業績會持續穩步上揚。



