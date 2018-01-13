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﻿暗盤每手賺4300元 新股希瑪獲熱捧

2018-01-13 列印
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　　再有熱爆新股！挾股王騰訊主席馬化騰入股的光環，由本港著名眼科醫生林順潮開辦的新股希瑪眼科醫療（3309）將於下周一於主板掛牌，其暗盤價昨一度高見五元零五仙，較招股價二元九角高七成二，以每手二千股計算，每手帳面賺四千三百元。

　　希瑪眼科昨公佈招股結果，股份最後獲超額認購約一千五百六十八倍，一手中籤率只有百分之八，投資者要抽三百手才穩獲一手，即約十二人才有一人可抽中，其難抽程度比得上去年的「明星股」閱文，當時閱文的一手中籤率為百分之七點七。

　　在股民熱捧下，據輝立交易場資料顯示，希瑪眼科昨暗盤開報四元，最高達五元五仙，收報四元九角七仙，較招股價升七成一，單日成交二千四百九十萬股，涉及金額達一億二千萬元。

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