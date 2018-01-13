﻿﻿小姊弟被虐案﻿﻿ 母重蹈吸毒惡習﻿

旺角單親家庭小姊弟疑遭虐待案，一家三口原來身世坎坷。涉案被捕母親年輕時誤交損友染毒癮，戒毒後與前夫先後誕下小姊弟，不料前夫有外遇終離婚。她疑受刺激及壓力下再染毒癮，經濟出現困難，連兒子校服遺失亦無錢購買，致兩姊弟沒有上學，社工家訪時才揭發他們活在屎尿劏房中的慘況。



案中被捕涉嫌虐兒三十一歲姓高女子，昨日仍被警方扣留調查。據悉，她有毒品案底，一家三口租住南頭街五號的劏房單位約一年。昨日高母到醫院探望一對外孫，憶述女兒坎坷身世稱，女兒年少時誤交損失染上毒癮，但認識前夫後，戒掉毒癮結婚，誕下現年八歲的長女，以為日後可以過安穩日子。



不料婚後，女兒發覺丈夫有外遇，為免女兒成為單親家庭，終原諒了丈夫。當再誕下現年四歲幼子後，又發現丈夫有外遇，忍無可忍下約兩年前離婚，一對子女則由女兒撫養，沒有領綜援。卻疑因感情受打擊及照顧子女壓力，早前她再染上毒癮及患上抑鬱，要定期服藥。



四歲幼子就讀區內一間幼稚園K2班，女校長稱，今年開學時，其母稱因個人健康及經濟問題，未能帶他上學，並稱遺失校服，未能購買，要求校方協助。校方遂啟動危機處理，並向教育局匯報，其後更為男童送上校服，以及為其母親申請援助基金，給予家庭用品和食物等。男童本年度間斷缺課，學童體形與其他同齡兒童相若，只是衞生情況不理想，身上有些異味。由於他持續缺課未有改善，經評估後懷疑涉及疏忽照顧，社工遂跟進並進行家訪。



高女八歲長女就讀油麻地一間小學三年級，該校副校長昨日回應稱對事件感到難過。女童去年九月開課後缺課問題開始嚴重，校方一直有跟進。在聖誕及新年假期後見她缺課，情況愈來愈嚴重，校方於是按機制於本月四日將個案上報教育局。



教育局發言人表示，兩小姊弟缺課情況，兩所學校均有向教育局通報；局方正跟進兩小姊弟事件，為有關幼稚園、學校及學生提供支援。發言人稱，兩所學校均有跟進兩姊弟斷續缺課的情況，亦聯絡社工跟進及通報局方。



