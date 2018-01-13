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﻿中大研究：九成受訪者指樓價過高

2018-01-13 列印
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　　香港樓價一再破頂，中大香港亞太研究所調查發現，在受訪的七百零六名市民中，九成認為現時樓價過高，七成四人認為現時並非買樓的合適時機。對於本年樓價趨勢的預期，分別有兩成九認會上升或樓價與去年相若，另兩成則認為會下跌。研究認為，反映市民對未來一年樓價的預期有顯著分歧。

　　調查又顯示，八成九租住單位市民及五成二自置單位受訪者認為，沒有感受到高樓價帶來財富增加；而在樓價上升情況下，八成三租住單位及六成六自置物業受訪者指，完全沒有可以「放膽消費」的感覺，甚至有三成四租住單位市民感到有些需要減少日常開支。研究認為，高樓價沒令大部份市民獲益，甚至令基層市民百上加斤。

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