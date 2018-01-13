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﻿辱國旗區旗罪成 鄭松泰不獲理大續約

2018-01-13 列印
　　立法會議員、理大應用社會科學系導師鄭松泰去年九月被裁定侮辱國旗區旗兩罪罪成，被罰款五千元。鄭松泰昨在社交網站facebook透露，收到理工大學就案件的紀律裁決信件，指今年六月約滿後，將不獲續約。

　　鄭松泰在fb指，已接獲社會科學系系主任電話通知，指他新學期不用任教課程，卻會另外安排工作予他，至今年六月約滿，並以英語引述指「你的操守和定罪與大學承諾的優良教育及促進國際化的抱負不符」。他稱，對校方的裁決早有心理準備，但認為案件與學校國際化毫無關係，認為校方解僱的理由非常可笑。

　　民建聯立法會議員劉國勳認同有關決定，指鄭為人師表無樹立良好榜樣，尊重言論和學術自由亦要不違法，故不相信是政治逼害。

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