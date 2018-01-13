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﻿印傭服藥墮胎 女嬰屍棄垃圾槽

2018-01-13 列印
　　牛頭角發生非法墮胎案，在彩霞邨彩星樓一個家庭工作的三十二歲印尼女傭，疑早前珠胎暗結及近日腹部漸隆起，她疑恐被主人發現解僱，自行購買墮胎藥墮胎。

　　前午她服藥後在家中誕下一名三十一周大女嬰後，將嬰兒連同衣服及廚餘一併丟進垃圾槽，並由槽跌落地下垃圾房。至凌晨約一時，她感到不適，往醫院求診時被揭發她體內遺有胎盤疑非法墮胎報警。警員調查後折返住所，在垃圾房尋回女嬰，證實死亡。

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