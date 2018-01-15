  • 2018年1月15日 星期一
  • 17º
  • 69%
熱門： 虐兒消委會15歲神童鄭若驊唐文龍

日報新聞 > 港聞

﻿韓商疑生意失敗 港五星酒店殺妻兒

2018-01-15 列印
■四十二歲韓藉姓金疑兇，涉在酒店殺妻子及六歲兒子。
Previous Next

        全球最高、位於九龍站上蓋的香港麗思卡爾頓酒店發生雙重兇殺案，一名經營朱古力生意的韓籍行政總裁涉謀殺被捕。疑兇四日前與妻兒入住酒店，昨晨突然致電家鄉友人，聲稱生意失敗要與家人同死；其在韓友人報警，當地警方透過南韓駐港領事館協助查獲他已入住酒店。香港警方接獲酒店職員報案，警員登門赫見其同齡妻子及六歲兒伏屍牀上，母子同遭陶瓷刀割頸放血，他則僅穿內褲，醉倒房內。警方將疑兇拘捕及送院，並檢走一批藥物化驗，追查母子曾否被人餵藥。

　韓國商人涉在五星級酒店割喉殺妻兒被捕。四十二歲姓金疑兇，在韓國經營朱古力生意，涉嫌雙重謀殺被羈留伊利沙伯醫院，客死異鄉同齡姓宋韓籍妻子，頸中多刀，其中最長傷口達五厘米，六歲兒子咽喉亦被一刀，兩人相信遭放血而死。

相關新聞刊P4版

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd