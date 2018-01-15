﻿租約證是港歐亞混血兒墓地 昭遠墳場 非何東家族私有

本報經過連月追查，取得多份有關「昭遠墳場」的內部文件，包括地契等資料，揭發昭遠墳場並非何東家族的私人墓園。早於港英殖民地年代，英國政府已批出將摩星嶺一號的政府土地，以「一元」年租租給昭遠墳場，為期九百九十九年，租契合約上列明有關土地用途，是供所有在港居住的歐亞混血人士（Eurasian Community of HK）死後安葬的墓穴，租約僅列明該土地由何東爵士及何福兄弟擔任信託人。



根據發展局一○年十二月十六日公佈有關地政總署或規劃署已獲悉的私營骨灰龕土地、契約及規劃資料顯示，位於摩星嶺一號的「昭遠墳場」，地契准許作為本港歐亞混血人士的墳場及骨灰龕用途。截至去年十二月二十九日當局更新相關資料時，仍沒註明昭遠墳場為何東家族的私人墳場等資料。



昭遠墳場在一九一四年被發現土地信託沒有向港英時代的布政司署登記，至翌年十二月十三日，墳場的土地地段才正式出租予信託人何東爵士及何福二人管理，面積更獲擴張至十萬零七千五百三十六方呎。相關地契文件列明，出租官地的追溯期由一八九七年開始計算，期限為九百九十九年，年租「一元」。



官地批出 昭遠墳場租九百九十九年



當時身為信託人的何東爵士，一九二九年收到不願透露身份的歐亞混血族人捐款，為了能提供良好的管理服務，遂於一九三○年成立「同仁會（Welfare League）」，由何東爵士及羅旭龢分別出任創會的正、副會長，旨在守望相助及教育下一代，並協助孤立無援的歐亞混血兒。



何東爵士及何福分別於一九五六及一九二六年逝世，何東與其元配麥秀英因信奉基督教而合葬跑馬地香港墳場。昭遠墳場至一九五八年獲港督批准正式納入公司章程，以信託形式作管理。管理委員會每年須選出合適人士出任，當時昭遠墳場的總面積已擴至三十八萬七千平方呎。



由於何東爵士的胞弟何甘棠生前篤信風水命理，在其一九五○年逝世後，昭遠墳場特別在另一邊山頭劃出命名為「何莊」的墓園。惟「何莊」同樣並非私人墳場，土地同屬英國政府以「一元」年租批出的官地部份，原意是供本港所有歐亞混血兒死後下葬。



時至二○○五年八月，一場狂風暴雨引發連場山泥傾瀉，導致昭遠墳場以北的土地幾近被吞沒，急須籌款約一千八百萬元進行維修。賭王何鴻燊、何佐芝、何鴻毅及何鴻章的胞弟何鴻卿各捐出四百萬港元，何鴻燊的外甥謝氏家族亦另外捐出一百萬港元，令昭遠墳場得以重整維修，其家族成員隨後便成為昭遠墳場管理委員會的成員。



墳場現任董事共八人



據公司註冊處最新的資料顯示，昭遠墳場目前共有八名董事，包括謝天賜、何驥、何超鳳、何智聰、何猷忠、何鴻毅、洪弘道及羅國寧（Lo Kwok Ling譯音）。



記者：徐曉伊