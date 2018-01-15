  • 2018年1月15日 星期一
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﻿昭遠墳場 下葬名錄

2018-01-15 列印
何仕文（何東生父）

施娣（何東生母）

張蓮覺（何東平妻）

何福（何東二弟）

何甘棠（何東同母

異父胞弟）

何世禮（何東三子）

何錦姿（何東長女）

羅文錦（何錦姿丈夫）

羅德丞（羅文錦幼子）

何超英（何鴻燊長女）

麥志偉（何鴻燊胞妹

何婉琪丈夫）

冼德芬（第一代香港

歐亞混血兒）

施燦光（第一代香港

歐亞混血兒）

羅旭龢（香港歐亞

混血兒）
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