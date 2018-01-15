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﻿經營朱古力事業 疑兇常公開親子照

2018-01-15 列印
■被捕韓商經常在網上分享與妻兒共享天倫的生活照，當中包括去年為兒子慶祝六歲生日的歡樂時光。
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　　香港麗思卡爾頓酒店韓商涉嫌殺妻兒案，被捕韓商早前經常在facebook及IG分享與妻兒共享天倫的生活照，當中包括去年為兒子慶祝六歲生日的歡樂溫馨時光。社交媒體呈現其熱愛工作及家人的畫面，不料一家人昨日來港旅遊期間卻發生慘劇，美好家庭一朝幻滅。

　　根據金在facebook的自我介紹，他與妻子結婚十七年，他平日為其經營的朱古力生意奔波，亦抽空與家人共享天倫樂，他曾帶兒子到首爾著名的六十三大廈遊覽，以及一起慶祝結婚週年紀念。去年亦為愛子慶祝六歲生日，將照片上載互聯網，一家生活溫馨。

　　他曾在IG留言：「一六年將是難忘的一年……一七年將會有更多事情要做」，他當時似乎對生意發展前景充滿信心。其在IG的最後留言是去年聖誕節，他稱：「一七年過得很快。」
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