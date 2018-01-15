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﻿三歲童流感併發肺炎命危

2018-01-15 列印
　　冬季流感肆虐，截至上周三已錄得二十八宗嚴重流感個案，造成最少十三名患者死亡。衞生署衞生防護中心昨天公佈，正調查一宗兒童嚴重個案，患者為一名三歲男童，長期病患，上周五出現氣促、整體健康情況轉差等病徵，被送往仁濟醫院急症室後，入住瑪嘉烈醫院兒科深切治療部接受治療，情況危殆。

　　患者的鼻咽分泌樣本對乙型流感病毒呈陽性反應，診斷為乙型流感併發肺炎和敗血性休克。

　　初步調查顯示，患者未接種今季季節性流感疫苗，近期沒有外遊，其父母去年底開始出現上呼吸道感染徵狀，目前情況穩定，中心正繼續調查個案。

　　發言人強調，由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，特別提醒兒童、長者和長期病患者，盡早接種流感疫苗，預防季節性流感。

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