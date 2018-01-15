﻿踢走偏食 多吃魚IQ高

很多小朋友因為魚多刺又易有腥味，所以甚少進食，但美國一項新研究顯示，每星期至少吃一次魚的兒童，不但睡得好，平均智商亦較高，所以家長應想辦法令孩子踢走偏食習慣。 文：黃慧心



過去有不少研究顯示，奧米加3脂肪酸可提高人的認知能力，以及改善睡眠質素，而魚類含有大量奧米加3脂肪酸。為了解吃魚與提高智商和改善睡眠的關係，美國賓夕凡尼亞大學邀請五百四十一名九至十一歲的中國兒童進行研究調查，當中五成四是男孩、四成六是女孩。



睡得甜成績好 十個月起可吃



研究人員先了解兒童平均多久吃一次魚，然後進行包括算術、辭彙、資訊理解等能力評估的智力測試。研究人員又要求孩子的父母回答問題，以評估他們的睡眠質素。



研究結果顯示，持續至少每周吃魚一次的兒童，睡眠障礙次數相對較少，而他們在智力測試取得的分數，較從不或極少吃魚的孩子，平均高出四點八分，亦較每月只吃兩、三次魚的人，平均高出三點一分。



研究人員指，吃魚既能改善睡眠，亦可提升學術表現，建議及早讓幼兒吃魚，十個月大的嬰兒已可吃剁碎及沒有魚骨的魚，兩歲起則應把魚作為常吃的主食。



食得安全大法



1.大魚含汞 少吃為妙



雖然吃魚有益，但當中的汞含量能影響神經系統，有機會影響腦部發育，故香港食物安全中心建議孕婦和幼童在選擇魚類時，應避免進食體形較大或捕獵性魚類和汞含量可能較高的魚類，例如吞拿魚、鯊魚、劍魚和鮫魚等，從而減低因攝取過量金屬污染物以致對健康的影響。三文魚、鯖魚及沙甸魚等，不但含豐富的奧米加3脂肪酸，汞含量亦較低。



2.多吃亞麻籽 攝植物奧米加3



人體不能自行製造好脂肪，若然孩子不愛吃魚，家長可考慮通過其他食物，讓孩子攝取奧米加3脂肪酸。不過，陸上動物的含量甚低，小朋友可以多吃亞麻籽、奇異籽、牛油果、核桃、南瓜籽、葵花籽，以及不同的豆類。深綠色蔬菜如菠菜及羽衣甘藍，亦含有奧米加3脂肪酸。



3.毛豆菠菜 富含葉酸



過往有研究發現，若然血液中葉酸濃度不足，大腦功能容易減弱及認知能力轉差，毛豆、黃豆、菠菜、韭菜及羽衣甘藍的葉酸含量相當豐富，不妨多吃。



