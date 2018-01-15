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﻿18區增康體設施 涉資200億

2018-01-15 列印
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　　本港體育設施不足，政務司司長張建宗昨在網誌上表示，政府正全力推行「體育及康樂設施五年計劃」，擬動用二百億元，於未來五年內逐步開展二十六個工程項目，涉及五十四項運動場、足球場及游泳池場館等設施；並將為十五個體育及康樂設施項目進行技術可行性研究，當中涵蓋全港十八區。

　　他指，政府正為啟德體育園工程進行招標，預計可在今年下半年動工，並於二二至二三年間完成，另將於本學年推行「開放學校設施推動體育發展計劃」，鼓勵公營學校開放校內設施，讓團體舉辦體育活動。他期望透過各項措施，充份善用空間、推動體育發展普及化及促進全民運動。

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