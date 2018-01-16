﻿30多萬呎官地一蚊租 不遵地契租約條款 ﻿湯家驊：政府有權收地﻿

本報揭露位於摩星嶺一號的「昭遠墳場」並非香港望族何東爵士的私家墳場，實為香港所有歐亞混血兒死後均可安葬之地，涉有人佔用。昭遠墳場土地早於一百多年前由英國國會批出，有法律界人士指當年香港社會與現今大不同，當年港英政府鑑於慈善用途，僅以年租一元象徵式出租整個摩星嶺山頭供歐亞混血兒殮葬，假若有人違反租契或慈善信託條款，現在特區政府應有權介入並收回有關土地，甚至基於公眾利益，開放給所有港人使用。記者：徐曉伊



身為昭遠墳場管理委員會的董事兼秘書謝天賜，昨天透過手機短訊回應本報查詢：「對不起，沒有回應，這屬私人事情。」記者再追問，昭遠墳場屬於香港所有歐亞混血兒的死後安葬地，不應屬私人事情，謝天賜着記者轉以書面形式提問墳場管理辦事處，至截稿時仍未有回應。



管委會稱屬私事拒回應



資深大律師湯家驊表示，本港沒有「慈善信託」法例（charitable trust），只能夠根據英國傳統的案例作參考。「慈善用途」必須得到廣泛社會認同及受益，香港今時今日無論社會標準或土地需求，與百多年前大不同，當初被視為「慈善用途」的定義狹窄，將一塊三十多萬方呎的官地以一元象徵式出租，目的只給予某種混血兒人士使用，並不符合現今土地資源有效分配的原則。



湯家驊指，假使有人不遵從地契租約的條款，或違反信託安排，特區政府應介入，甚至有權收回有關土地，問題是要考慮如何處理內裏已安葬的先人。負責管理的信託人應有責任將墳場供歐亞混血兒死後安葬的事實公諸於世，讓任何香港歐亞混血兒知道本身的權利。此外，特區政府可以「公眾利益」為由，要求改變土地用途，或增加其他種族人士死後入葬，以達土地資源有效使用原則。



何東及何福一八九六年為爭取屬於歐亞混血兒的墓園，遠赴英國向國務院游說批地，最後英國國務院一八九七年三月一日同意批出官地，為期九百九十九年，租契合約上列明有關土地的用途是供在香港居住的歐亞混血人士安葬的墓穴，不准作其他目的，租約列明由何東爵士及何福兄弟擔任該塊土地的信託人，同年十一月二十七日政府刊憲。



後來，何東兩兄弟再要求港英政府增加撥地十萬零七千五百三十六方呎，結果整個昭遠墳場佔地高達三十八萬七千方呎，相等近四個大球場。



