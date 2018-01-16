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﻿馬會派新年財 彩金共八千萬

2018-01-16 列印
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　　馬會宣佈新春期間將發放合共八千萬巨獎！其中沙田馬場於農曆大年初三（二月十八日）舉行《農曆新年賽馬日》，將動用三T儲備，如買十元一注獨中三T，可獲一千八百萬元獎金。而每名入場市民亦可獲贈一支「招財筆」及抽獎卡，中獎則有機會贏得24K包金擺設，全部一千份獎品，總值高達三十七萬八千元。

　　至於六合彩新春金多寶將於下月十三日開售，並在年初五（二月二十日）舉行，頭獎彩金料高達六千萬元。

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