  • 2018年1月16日 星期二
  • 22º
  • 59%
熱門： 酒店血案大婆旺角斬二奶TF GYM三子判囚愛·回家

日報新聞 > 港聞

﻿VTC﻿夥煤氣﻿﻿辦燃氣工程文憑﻿

2018-01-16 列印
■職訓局與煤氣公司合作開辦課程。
Previous Next

　　為培養燃氣相關人才，煤氣公司與職業訓練局（VTC）昨簽署合作備忘錄，將於今年開辦兼讀一年制燃氣工程專業文憑課程，供相關從業員、物業管理、屋宇建設、機電顧問等在職人士報讀。

　　新開辦的燃氣工程專業文憑課程達資歷架構第四級，內容涵蓋燃氣生產、輸配、應用，以及客戶服務及管理技巧等，並由業內專業人士任教，總課時達二百七十小時，最快可在一年多內修畢課程，並有機會參觀煤氣公司多項環保項目。

　　煤氣公司常務董事陳永堅表示，煤氣應用愈來愈廣泛，除了明火煮食及煤氣熱水爐外，更應用在冷暖空調、抽濕及乾衣等，令燃氣業從業員需具備的技術愈來愈專業，冀透過課程為業界培育更多專才。

　　在煤氣公司工作長達十七年，現職客戶熱線中心服務經理的莫裔聰獲全額資助保送入讀。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd