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﻿Agnès b. Café軟雪糕 大腸菌群超標須停售

2018-01-16 列印
■「Agnès b. Café」軟雪糕總含菌量超標，須即時停售。
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　　名牌咖啡店「Agnès b. Café」軟雪糕被揭含菌量超標須停售！食環署食物安全中心昨公佈，在跟進一宗食物投訴時，從旺角朗豪坊的「Agnès b. Café」分店抽取一款名為「Mystery Black」的朱古力味軟雪糕樣本進行檢測，結果顯示樣本總含菌量及大腸菌群含量，分別為每克三千七百萬個及每克二千七百個，超出《冰凍甜點規例》規定上限七百三十九倍及二十六倍。

　　發言人指，食安中心已知會相關食肆負責人，並且指令即時停售所有軟雪糕，及要求進行徹底清潔和消毒，強調如有足夠證據會提出檢控，中心會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

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