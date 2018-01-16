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﻿「頭條Jetso」App送水濾吸塵機

2018-01-16 列印
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　　身邊唔少人都有鼻敏感，用咗好多方法都無咩好轉，要治本真係要控制致病嘅源頭，減少生活環境中嘅塵埃塵蟎。Smartech嘅「Mini Comet」無段變速迷你水濾吸塵機就專對付平時難處理又多塵嘅地方。因應唔同嘅需要可一秒更換唔同嘅配件去使用，要清潔藏塵量極多嘅牀單、公仔、窗簾可以用「絨毛刷」吸走塵蟎，換個「拍打式塵刷」就可以解決啲唔易處理嘅牀墊、布藝梳化上嘅皮屑同塵蟎等髒物。平時日日接觸嘅電腦Keyboard都收埋唔少污糟嘢，要深入罅隙就要靠「圓頭毛刷」啦！有時最怕吸完塵，一拎起個塵袋就塵土飛揚，o依家用「Mini Comet」就唔使怕，佢只需加入清水就可以令啲灰塵黏住係水裏面，就唔驚揚起啦！佢細細部又易收藏，真係吸塵界嘅神器！o依家只要係頭條Jetso App答中簡單問題，就有機會獲得Smartech 「Mini Comet」無段變速迷你水濾吸塵機一部，價值一千一百九十八元，名額四十二名，快啲用「頭條Jetso」App參加啦！

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