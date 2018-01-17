﻿熟客張繼聰感無奈 TF GYM突停業 元旦仍吸客

深受「大隻仔」藝人歡迎的老牌健身中心「TF GYM（健體健身中心）」，今年初仍推出半價優惠吸新客，至昨日毫無先兆下公佈暫時停業。不少會員毫不知情，抵店外摸門釘，有人聯絡中心要求退款但不果。消委會正聯同海關跟進事件；海關表示接到五宗相關投訴，不排除將採取行動。



位於旺角登打士街栢裕商業中心的TF GYM，昨早在店門鐵閘張貼告示，指有法律問題需處理，即日起暫停營業，直至另行通知。健身中心會員毫不知情，不少人昨早如常登門健身，對TF GYM突關門感意外，嘗試聯絡職員查詢及要求退款均不果。



藝人張繼聰為TF GYM常客，他多次在facebook分享在該中心健身的照片，其中包括與另一名藝人羅仲謙的合照。張繼聰接受訪問時稱，TF GYM曾贊助他健身，沒有損失，該中心突然結業令其感到「人生無常」。



海關跟進



據TF GYM網頁資料，中心有會員約三千人，今年元旦仍推出首一百名新會員可享半價優惠。網上有苦主透露，今年初才續約，已預繳至二○二○年的會籍。有會員斥該中心「呃錢」，將向海關投訴。海關表示接到五宗相關投訴，不排除將採取行動。



員工追50萬



TF GYM網頁及facebook已無法瀏覽，電話無人接聽。有網民稱友人收到教練的錄音，中心員工前日接到結業通知，部份人正「徬徨搵工」。



該中心的清潔工跟會員一樣被蒙在鼓裏，昨天有清潔工抵達中心準備上班，不料無工開。工聯會表示，收到最少五名員工求助，當中包括清潔工、保安員及接待員，他們追討遣散費、假期補水及代通知金共五十萬元。



截至昨午四時，消委會共接獲十七宗有關該健身中心的投訴。消委會要求TF GYM盡快交代停業原因及退款安排。據了解，TF GYM有兩個商業登記，董事分別名為何X良及張X霞。



