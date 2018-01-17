﻿法官建議轉介更高法庭重判 疑遭25歲父猛烈搖晃 女嬰腦缺氧變植物人

年僅二十五歲的年輕父親疑難忍初生女兒的哭聲，涉嫌於前年在家中掌摑及搖晃女嬰，導致女嬰腦出血和嚴重腦缺氧，現只靠呼吸機維持生命，有如植物人，涉事父親被控三項襲擊所看管的兒童罪及一項刑事恐嚇罪。法官得悉女嬰最新情況時一度哽咽要休庭，又指被告若定罪有機會判處最高刑罰，建議控方考慮將案件轉介更高級別法院審理。案件押後至本月二十三日再訊。



報稱無業的被告鍾紀緣，被指在一六年十二月中至二十八日期間，在其元朗家中虐待涉案女嬰。



官聞女嬰情況哽咽



法官游德康指被告面對三項有關虐兒的控罪，最高刑罰為監禁十年，而根據現有案情，指「作為法官，我未見過更嚴重嘅虐兒情況」，認為被告若被定罪，很大機會被判以最高刑罰，即判監十年，但礙於區域法院的司法權限是最高判監七年，游官要求控方考慮是否需將案件轉介更高級別法院審理。控方在庭上透露根據最新醫生報告，女嬰現時情況穩定，但仍不能自行呼吸和進食，情況有如植物人，康復上難有進展。法官游德康聞訊後表示：「假如BB最後真係……」更一度哽咽未能說話，最後表示需退庭。



游官再開庭後指，假若女嬰不幸死亡，控方或須改控被告誤殺罪。控方表示，女嬰入院時，醫生認為若出現併發症會很大機會死亡，但其後女嬰情況穩定，會進一步索取法律意見，考慮是否需轉介至上級法院審理。



此外，被告在案件開審時向法庭要求撤換法援提供的代表律師，稱獲朋友及其他赤柱囚犯介紹更好的律師，「佢哋成日坐監，熟過我」。



被告提撤換法援律師



游官質疑「律師咁好就唔使成日坐監啦」，又指被告若放棄現時的法援律師，不會再得到協助，或需聘請私狀，若其財政狀況不許可甚至可能要自辯，建議他好好考慮是否繼續聘用法援律師。



