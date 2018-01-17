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﻿下月六日起 市民可換新鈔迎新年

2018-01-17 列印
■消息指，三間發鈔銀行最快於下月六日開始，為市民提供換新鈔服務。
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　　臨近農曆新年，市民又要準備拜年「派利是」。消息指，三間發鈔銀行最快於下月六日開始，為市民提供換新鈔服務。同時為支持環保，銀行亦會加派發半新但仍可使用的「迎新鈔」。據了解，金管局今年下旬會推出快速支付系統，屆時或更多市民選用「電子利是」等電子支付服務，惟目前較多市民仍偏常使用真鈔，故有關情況仍待觀察。

　　金管局發言人指，銀行去年在農曆新年前八至九個工作天開始提供新鈔，相信今年安排不會有太大轉變。

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