﻿下月六日起 市民可換新鈔迎新年

美國體操天后拜爾斯日前稱，她曾被國家體操隊前隊醫納薩爾性侵，是繼另外三名體操女選手後，第四名聲稱遭性侵的美國體操運動員。她指「這種行為是不可接受、討厭和可恥的，特別作出此舉的人是一個我以為值得信賴的人。」 現年二十歲的拜爾斯於周一透過社交平台發表一封公開信，上面寫道：「大部份認識我的人都知道我是一個開心、愛笑和有活動的女孩，但我最近感到有點心碎。當我愈想嘗試閉嘴時，腦內呼喊的聲音便愈大，我是許多曾被納薩爾性侵的倖存者的其中之一。」 她續稱，要放下這些經歷真的很難，當她要為二○年東京奧運奮鬥，重返這個曾令她受辱的訓練場地時，感覺更難受，並表示她有許多理由不願意分享我的故事，但...

2018-01-17