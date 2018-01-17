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﻿連續兩年居榜首 港租金貴絕亞洲

2018-01-17 列印
■香港連續兩年成為亞洲租金最貴城市。資料圖片
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　　本港樓價高企，租金亦高居不下。有人力資源管理顧問機構比較全球二百四十多個地區之中，外派員工常住區域的租金費用，發現香港再次成為亞洲外派員工住房租金最昂貴城市，其次為東京及上海，而香港中檔三房單位的平均月租約為一萬美元，比東京同類型單位高二千美元以上。

　　雖然香港連續兩年成為亞洲租金最貴城市，但在一二至一六年年間，香港租金走勢一直呈下跌趨勢，僅在去年輕微回升，但租金仍較一二年低百分之八。

　　調查機構認為，香港人口密度極高，加上住宅供應有限，故香港平均租金較亞洲其他城市更昂貴。而亞洲城市中租金升幅最快的是珠三角地區，當中廣州及深圳的租金升幅均達雙位數，因遷移到這兩個城市的人口極多，加上住房持續供不應求，令當地租金迅速攀升。

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