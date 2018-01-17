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﻿予恩膽紅素微降 父母祈求奇蹟

2018-01-17 列印
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　　「小予恩」病情有望好轉！早前患上膽管閉塞、接受肝腸脗合手術後心跳及呼吸一度停頓的一歲女嬰予恩，目前仍在瑪麗醫院兒童深切治療部留醫，但她的家人透露其膽紅素稍微降低。

　　小予恩父母日前在facebook專頁「小予恩關懷禱告組」上透露，女兒的膽紅素暫時降低了一些，形容有關指數趨勢必須繼續向下，否則半年至一年內便需換肝。帖文又提到予恩的肌張力仍強，做訓練時會很痛，其他意識恢復則比較緩慢，直言她需要奇蹟才能康復。

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