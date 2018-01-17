﻿登記《親子王》2018會員 家長情報優惠全年不停

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熟客張繼聰感無奈 TF GYM突停業 元旦仍吸客
深受「大隻仔」藝人歡迎的老牌健身中心「TF GYM（健體健身中心）」，今年初仍推出半價優惠吸新客，至昨日毫無先兆下公佈暫時停業。不少會員毫不知情，抵店外摸門釘，有人聯絡中心要求退款但不果。消委會正聯同...
2018-01-17
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杭州16萬人被騙買「抗癌」冰川水
浙江杭州警方早前搗破一個大型詐騙集團，該集團稱只要花逾二千元人民幣（即港幣約三千四百元）購買一箱「冰川水」，四十天後便可獲四千元（約港幣五千元）回贈。另外，集團又聲稱「冰川水」來自新疆，具有抗癌的神奇功效，一年半內吸引超過十六萬人投資，所涉金額逾人民幣四十五億元（即港幣五十四億元）。 涉資高達54億 當地警方調查後發現，疑犯石Ｘ自一六起成立多間公司，通過線上平台銷售「冰川水」，每箱開價二千八百元（港幣三千四元），騙稱四十天後便可獲贈四千元（即港幣四千九百五十元）回贈，若幫忙推薦可獲更多回報，但警方卻指「冰川水」成本最多只需二百元人民幣而已。 另外，疑犯聲稱「冰川水」產自新疆...
2018-01-17
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拜爾斯指控前隊醫劣行 美體操隊再揭性侵
美國體操天后拜爾斯日前稱，她曾被國家體操隊前隊醫納薩爾性侵，是繼另外三名體操女選手後，第四名聲稱遭性侵的美國體操運動員。她指「這種行為是不可接受、討厭和可恥的，特別作出此舉的人是一個我以為值得信賴的人。」 現年二十歲的拜爾斯於周一透過社交平台發表一封公開信，上面寫道：「大部份認識我的人都知道我是一個開心、愛笑和有活動的女孩，但我最近感到有點心碎。當我愈想嘗試閉嘴時，腦內呼喊的聲音便愈大，我是許多曾被納薩爾性侵的倖存者的其中之一。」 她續稱，要放下這些經歷真的很難，當她要為二○年東京奧運奮鬥，重返這個曾令她受辱的訓練場地時，感覺更難受，並表示她有許多理由不願意分享我的故事，但...
2018-01-17
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薄扶林豪宅成交偏軟 造價屢創新高
長假期不少業主及買家都會出外旅行，暫緩睇樓，薄扶林豪宅亦因此交投偏軟，今年1月至今暫時只有1宗貝沙灣成交，而去年12月全區亦只得6宗沽售，但造價仍屢創新高。如碧瑤灣及貝沙灣於去年12月平分秋色，各錄3...
2018-01-17
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恒指創收市歷史高位 美股曾升274點後倒跌
港股前日斷纜14連升之後，昨日重拾升勢，更一舉狂升565點，以全日高位31904點收市，創出歷史收市新高，距離2007年創出日內高位31958，僅相差54點。至於昨日升勢主要靠多隻強勢藍籌股推動，其中貢獻恒指最多為建行（939）和騰訊（700），兩股合共推高恒指177點。在港股創新高之際，金管局總裁陳德霖「當頭棒喝」，他昨日出席論壇時表示，市場估值已出現亢奮，要小心市況或出現急劇調整。 港股經過前日略為調整之後，昨日高開84點，其後愈升愈有，全日升勢未見回軟，以全日高位收市，收報31904點，升565點，成交額1646億元，全日沽空金額約160億元，沽空比率佔大市成...
2018-01-17
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後備兵都夠殺 猛「藍」捕雀
本月初英格蘭足總盃第三圈，車路士造訪諾域治互交白卷，今晚回師主場重賽。藍獅領隊干地明言今仗會收起主力，幸仍有盃賽殺手巴舒亞伊肩負數胡重責，與及韋利安在邊路發難，加上地頭對賽往績醒目，可望大勝鬧兵荒的金絲雀過關，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。 （now633、ViuTV99台周四凌晨3:45直播） 作客諾域治悶和0:0，車路士在繁忙賽程添加一場重賽，干地無奈道：「己隊真的太疲累了，今晚我會派副選作賽。」幸而，陣中射手巴舒亞今季各盃賽八戰入五球，而且藍獅各賽事近六次作東鬥諾域治五勝一和，今晚有力大勝一仗，晉級第四圈續主場鬥紐卡素。 金絲雀上次成功守和車路士，今場恐怕難故...
2018-01-17
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綠寶石彩妝 華麗姿色
踏入新一年，友儕間聚會活動特別多，如何通過妝容突出個性，成了女生化妝的重要命題。動人的綠色調眼影有着高貴及璀璨之感，將之用於眼妝主調，無論在日光或夜色下都能展現自信魅力。文︰Angel圖︰黃幹文 模特...
2018-01-17
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王菲名曲《夢中人》原唱 自感嚴重抑鬱 The Cranberries主音Dolores倫敦猝逝 群星心碎哀悼
90年紅遍全球的愛爾蘭樂隊The Cranberries主音Dolores O'Riordan，周一被發現於倫敦Park Lane希爾頓酒店內猝死，終年46歲。Dolores主唱的名曲《Dr...
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社論——空氣差租金貴 外資最難頂
昨天分別有一項官方空氣污染的報告和一項私人調查外籍人士在港租屋的調查公佈，兩個結果，看似熟口熟面，並未引起公眾太大的關注，卻會成為香港未來發展的潛在絆腳石，特區政府須認真應對，不要讓情況持續惡化，以致日後難以補救。 環保署昨公佈去年空氣質素，臭氧濃度是自九九年有紀錄以來最高，較前年增逾三成。署方發現當吹偏西北風時，廣東省珠海口積聚的區域性臭氧吹到香港西邊，令臭氧濃度暴升，影響香港的空氣。為改善區域臭氧問題，環保署指粵港兩地將聯手致力減低污染物的排放。 同在昨天，一家人力資源顧問的調查顯示，香港仍是亞洲住屋租金最昂貴的城市，以國際行政人員常住區域計，一個無家具、中檔三房寓所平...
2018-01-17
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亨利AI大激鬥——人腦再贏 津津樂道
Round 4 第五場四班1800米 連輸兩回合後，亨利痛定思痛，臨別2017年前，終於在第三回合扳回一城，但其心水馬「做得好」僅贏AI的「樂家將」一格而已，險過剃鬚。踏入2018，今晚亨利...
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