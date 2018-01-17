  • 2018年1月17日 星期三
  • 25º
  • 42%
熱門： 酒店血案大婆旺角斬二奶TF GYM三子判囚愛·回家

日報新聞 > 港聞

﻿登記《親子王》2018會員 家長情報優惠全年不停

2018-01-17 列印
2018親子王會員卡
2018親子王會員APP
Previous Next

　　為人父母喺新一年梗係希望子女有個好開始，參加《親子王》二○一八年會員計劃就可以為子女準備得更多更充足！因為成為會員就可以喺新一年享用到豐富會員禮遇，包括全年免費換領《親子王》周刊，獲取最新家長情報及會員通訊，全年緊貼update又實用嘅親子育才及教育等資訊，仲有迎新禮品回贈及連串全年獨家商戶優惠。部份商戶包括西九龍奇趣天地、美國冒險樂園、海洋公園、Metrobooks、通利琴行及英國文化協會等等，啱晒小朋友玩樂及學習嘅需要！

　　申請辦法好簡單，可以下載二○一八《親子王》會員APP，或填妥《親子王》周刊嘅申請表格，然後親身交到全線OK便利店或星島中心辦理！只需繳交十五元行政費，就有齊嶄新及實用嘅親子育才教育資訊，兼可即時享用上述優惠。提提大家，選用會員APP成功申請，仲可以獲得額外優惠，包括雪糕券及主題公園門券優惠，數量有限，送完即止！想新年有好開始，立即行動啦！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd