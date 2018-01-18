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﻿美股中段升191點

2018-01-18 列印
　　美國周三股市中段升向好，杜指報二五九八四點，升一百九十一點；納指則報七二六一點，升三十七點。滙控美國預託證券價格中段見八十六點六八港元，升一點六三港元；騰訊則見四百五十點二一港元，升一點二一港元。紐約期金報每盎司一千三百三十四點二美元，跌二點九美元；紐約期油則報每桶六十三點九六美元，升零點二三美元。
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