  • 2018年1月18日 星期四
  • 23º
  • 62%
熱門： 時新快餐店換新鈔藍潔瑛冰花男孩北投

日報新聞 > 港聞

﻿三校爆流感72人中招

2018-01-18 列印
　　流感高峰期下，衞生署衞生防護中心昨公佈，三間分別位於天水圍、荃灣以及東區的幼稚園及小學，出現大規模呼吸道感染個案，合共七十二人中招，全部情況穩定。中心呼籲市民提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

　　三間爆發流感的學校中，位於天水圍的幼稚園暨幼兒中心有七男二十女感染甲型流感，上周四起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵，其中八人需入院接受治療，全部情況穩定。

　　當中更有十一名受影響學童和一名受影響職員的呼吸道樣本對甲型流感病毒呈陽性反應。

　　荃灣及東區的兩所小學，分別有二十及二十五人出現流感樣疾病和上呼吸道感染個案，全部情況穩定。中心提醒兒童、長者和長期病患者，應盡早接種流感疫苗，預防流感。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd