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﻿居港前CIA人員 涉洩密紐約被捕

2018-01-18 列印
　　一名居港前美國中情局（CIA）人員，涉非法保存國防機密資料被捕。被捕五十三歲男子譯音姓李，九四年加入中情局任職個案主任，獲授權接觸最高機密，至○七年離開中情局。他於周一晚乘飛機抵達紐約甘迺迪國際機場，入境時被捕，前日首度提堂。

　　美國司法部前日公開一名聯邦調查局特工供詞，指李跟家人在一二年八月由香港返美國維珍尼亞州居住，其間曾分別於檀香山和費爾法克斯某酒店暫住局方獲得法庭授權後入內蒐證，在其行李內檢獲以膠袋封存的兩本「簿仔」，上面手寫有大量機密資料，包括美國特工、間諜、臥底和線人的個人資料，懷疑他暗中協助向中國洩露美方機密，跟中國被指於一○年起處決大批美國線人有關。

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