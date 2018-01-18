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﻿對任命非常雀躍及榮幸 ﻿楊政龍﻿﻿獲委任北京政協﻿

2018-01-18 列印
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　　 英皇集團主席楊受成次子、集團企業行政主任楊政龍（見圖），獲委任為北京市政治協商會議第十三屆港澳地區特邀委員。楊政龍之前曾出任第五屆廣東省深圳市政協委員會委員，當時被譽為最年輕的市政協委員。他對再獲任命表示非常雀躍及榮幸。

　　獲委任為北京市政協委員的楊政龍，除了主理集團地產及金融生意，去年並策劃及推動英皇戲院、集團旗下首間共同工作空間「Mustard Seed」、英皇創投基金等不同項目；同時積極配合國家及特區政策，擔任中華全國青年聯合會委員會委員、北京青年聯合會委員及香港青年聯會副主席等大量公職。

  他亦關注青年事務，特別是兩地青年文流融合，去年大力推動他主理的「英皇電競」業務，包括成立職業男子隊「G-Rex」和女子隊「Stinga」，鼓勵有志投身電競事業的年輕人一展所長。

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