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﻿強積金股票基金回報達34%

2018-01-18 列印
　　過去一年環球股市升勢強勁，積金局主席黃友嘉昨表示，截至去年底強積金累積八千四百三十五億元，相當於政府萬億財政儲備，形容相當可觀，其中三分一屬投資回報，年率化回報達百分之四點八，跑贏同期百分之一點八通脹，並推算至二○二○年強積金總資產有望增長至一萬億元水平。各類基金中，以股票基金表現最好，回報率高達百分之三十四點四；其次是混合資產基金，回報率有百分之二十二點三。

　　另外，預設投資策略自去年四月推出，行政總監陳唐芷青指，去年共有五十一個基金減費，開支比率下降兩成六，又預告下個月會推出基金表現比較平台，年中則會推出「積金易」中央電子平台的具體方案，相信基金收費會再有下調空間。

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