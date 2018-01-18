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﻿環球帆船比賽 七船隊明抵港

2018-01-18 列印
■香港首次舉辦環球帆船賽分站賽。
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　　Volvo Ocean Race環球帆船賽首次在香港舉辦分站賽，七支參賽船隊將於明天抵港，並於月底展開賽事，大會昨日起一連十五日於啟德跑道公園舉行嘉年華。香港帆船總會預計，活動高峰期可吸引數萬人次到場參與。

　　環球帆船賽為期八個月，香港是賽事的第五站停靠港，七支隊伍預計於本月二十七至二十九日於維多利亞港內及香港島島嶼展開賽事，賽程全長四萬六千海里，終點為荷蘭海牙。香港帆船運動總會會長唐裔盛表示，屆時環島賽可於鯉魚門公園、杏花邨、鴨脷洲、西環等地方看帆船經過，而因鯉景灣海彎較窄，選手須「食盡彎位」去轉彎，所以是最佳欣賞地點。

　　此外，環球帆船嘉年華由昨日起至本月三十一日舉行，市民可參觀帆船賽歷史展館、模擬帆船駕駛、VR體驗區。

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