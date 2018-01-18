﻿環球帆船比賽 七船隊明抵港

環球帆船賽為期八個月，香港是賽事的第五站停靠港，七支隊伍預計於本月二十七至二十九日於維多利亞港內及香港島島嶼展開賽事，賽程全長四萬六千海里，終點為荷蘭海牙。香港帆船運動總會會長唐裔盛表示，屆時環島賽可於鯉魚門公園、杏花邨、鴨脷洲、西環等地方看帆船經過，而因鯉景灣海彎較窄，選手須「食盡彎位」去轉彎，所以是最佳欣賞地點。
此外，環球帆船嘉年華由昨日起至本月三十一日舉行，市民可參觀帆船賽歷史展館、模擬帆船駕駛、VR體驗區。
港股勢如破竹，恒指（HSI）昨收市報三萬一千九百八十三點，創歷史新高。股民賺得盆滿缽滿，豪吃獎賞自己，有鮑魚名店指，近日鮑魚餐以至佛跳牆等貴價菜生意上升兩、三成。鑽石銷情亦受惠，有珠寶商稱：「顧客有開...
2018-01-18
廣州至昆明的廣昆高速公路，今日凌晨發生巴士與貨車相撞事故，至今造成四人死亡，五十人受傷。消息稱，事故與大巴追尾撞上貨車有關。 肇事巴士當時載有五十四人，凌晨沿廣昆高速向昆明方向行駛，於距離廣西百色田東...
2018-01-18
正在南美洲訪問的教宗方濟各，當地時間周二在智利首都聖地亞哥一個公園內主持大型彌撒，對智利天主教會神職人員涉及性侵犯醜聞，感到傷痛和羞恥。教宗期望得到公眾和受害人的原諒。 教宗方濟各主持彌撒時表示：「我來到這裏，對教會內一些神職人員對一些兒童造成無可補救的傷害，表達我的傷痛和羞恥。我和我的弟兄主教，要求大家寬恕，並盡一切努力支援受害人，而我們也作出承諾，不容許此類事情再發生。」 感傷痛及羞恥 教宗稍後在聖地亞哥的梵蒂岡使館中和一些性侵受害人見面，安慰他們，並和他們一起祈禱。過去一周，智利國內有八間教會因為這些性醜聞而受到攻擊。 周二舉行露天彌撒期間，約有二百名示威者企圖強行闖...
2018-01-18
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原市務經理吳楚興表示，東涌映灣園11座高層H室，面積932方呎，3房連套房間隔，以930萬元易手，呎價9979元，屬市價，買家為換樓客，原業主於08年以4...
2018-01-18
港股昨日終成功突破2007年的日內歷史高位31958點，再創歷史新高。恒指在北水持續流入逾萬億元支撐下，追入內銀股等落後股，加上騰訊（700）和港交所（388）發力，恒指由原本早段跌市，到午後拗腰「V」彈，一舉衝破07年高位，恒指收報31983點，升78點。港股成交額達1782億元，亦創2015年7月以來最大成交，港股市值已超越36萬億元。 恒指今日低開79點，其後跌幅進一步擴大，最多曾挫262點，低見31642點；午後受惠於A股帶動，港股跌幅逐步收窄，加上強勢藍籌股發力，恒指轉跌為升，尾段更突破2007年的日內歷史高位31958點，恒指收報31983點，升78點。...
2018-01-18
傑志月初羅致烏拉圭射手科蘭引起全城哄動，宿敵東方也不甘示弱，簽入日籍鐵衛井川祐輔。今晚八時正旺角場港超兩雄雙遇，加上各有索爆賢內助入場打氣，勢必由場內鬥到場外！ 踏入新一年，傑志引入前世界盃金靴獎得主科蘭，後者周日對冠忠南區一戰後備上陣五分鐘，近日主動加操提升狀態。教練朱志光透露：「此子狀態不俗，今晚一戰將上陣更長時間。我安排他擔任輔鋒，期望為球隊起關鍵的爭勝作用。」 東方亦簽入日本三十五歲後衛井川祐輔，後者曾在一四至一五日聯球季跟效力大阪櫻花的科蘭正面交鋒。他挑戰港超一哥傑志道：「事前我有翻看傑志比賽的錄影帶，對他們的打法有一定心得，期望我們能以優異表現擊敗對手。...
2018-01-18
2018年北美國際車展（又稱底特律車展）現正舉行中（即日至1月28日），平治推出革新版G-Class，並找來名人兼擁躉阿諾舒華辛力加，為這輛同樣來自奧地利、擁有39年歷史經典四驅車站台宣傳。 文：彭志...
2018-01-18
兩度獲得金像獎影帝殊榮嘅張家輝近年狂吸金，去年第三度執導電影《低壓槽》後，其後接拍荷李活知名動作導演Renny Harlin執導的新片《沉默的證人》，同任賢齊大鬥演技！日前晚上冷鋒到港，家輝現身中環拍...
2018-01-18
港珠澳大橋工程完成，正作最後測試，若果一切正常，只待中央一聲令下，這條號稱全球最長的跨海大橋即可通車，將成為香港通往廣東西部的重要基建。為了妥善處理未來新增的跨境車流量，港府須研究並定出通車後的防範機制，不要讓屆時跨境車流壓境，出現塞爆大嶼山的亂象。 運房局局長陳帆昨天向議員表示，大橋將實施「三地三檢」，但三地政府有共識，由大橋通車日起，即實施二十四小時通關。部份議員關注大橋車流量會否影響本港交通，陳帆最初稱，現時預測車流量沒有實質意義，在議員追問下，他承認：「似乎政府無呢個數字，其實係有。」才披露政府於○八年曾估計，若大橋於一六年通車，初期每日汽車流量九千多至一萬四千架次...
2018-01-18
昨晚唯一錦標是香港會挑戰盃，結果由潘頓策騎的「翡翠劇院」半冷掄元，練者文家良則另贏「好友無敵」起孖。其餘田泰安、郭能、霍利時和李寶利亦梅開二度，前者憑兩W四P的成績，於第七場後提前成為騎師王。記者：文...
2018-01-18