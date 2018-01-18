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﻿渣馬下周日舉行　多區周六晚封路

2018-01-18 列印
　　渣打馬拉松將於下周日舉行，警方聯同運輸署昨公佈當日封路及交通安排，本周六晚上十一時半起至翌日下午一時十五分，港島北西環至筲箕灣，九龍西一帶西九龍公路、亞皆老街、彌敦道，及新界南汀九橋、昂船洲大橋、青葵公路等幹線，將分階段實施廣泛性封路及交通改道措施，預計周日下午兩時全部行車線將恢復正常。運輸署預計將有約二百四十條巴士線及約四十條專線小巴，需改動及取消班次，港鐵有九條線路亦會提早於凌晨三時陸續開始服務。警方呼籲駕駛者當日避免駕車前往比賽路段，會對違泊車輛會立即檢控。

　　籌委會主席高威林表示，今年將有四十二個醫療站分佈全程賽道逾八百名醫療人員在場協助。

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