﻿鷹君家族爭產爆「竊聽風雲」 羅老太揭菲傭無間道

鷹君集團已故創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君，入稟控告滙豐信託不依照其夫遺囑投資，披露遺產分配內容，疑引發爭產風波。事件再驚爆竊聽風雲，羅老太披露一名在她身邊十多年的菲傭疑是「無間道」，該菲傭一直偷錄她與家人朋友之間的對話。菲傭上周突然辭職，隨後滙豐信託公佈的證人名單赫然出現其名字，並有其證供和一些錄音。羅老太獲悉事件後震怒，據悉正與律師研究將事件知會法庭，更不排除會向警方甚至廉署舉報。



羅老太透過其公關發言人稱，滙豐信託依照法律程序，上周五為羅老太的律師提供所有文件證物，包括證人名單等資料，當中發現家中菲傭名字竟在對方證人名單上，並有其口供，亦有一些疑為她錄下羅老太與家人的錄音。



女傭出任滙豐證人



巧合的是，這名為羅老太工作十多年的菲傭，突然於上周三、即滙豐提交文件前兩天，向羅老太請辭，狀甚急切，願意不收長期服務金，寧願「補水」也要即時離開。



當時羅老太沒有懷疑，尚以為該女傭有急事回鄉，故即讓菲傭即時離開。兩日後，羅老太就收到滙豐信託的證人名單，發現跟她極為親密的菲傭竟是「對家」九名證人之一。



研向廉署舉報



羅老太除了對事件感到震驚及憤怒外，失去安全感，非常害怕。她憶述當日「離家出走」，遷出山頂羅家大宅，不與三子羅嘉瑞共住，往次子羅旭瑞旗下的銅鑼灣富豪酒店居住，正因在家沒有安全感，想不到竟每天被在身邊的人監視和錄音，形容「愈來愈離譜，簡直令人難以置信」。



羅老太指，一名不懂中文的菲傭，為何長期以來要偷偷錄音，質疑其背後目的以及幕後指使人。



她質疑該菲傭收取了多少利益，才做出這種非法及違背良心的行為，並對錄音內容的真實性存疑，希望法庭日後主持公道，將壞人繩之於法。



據悉，羅老太正與律師團隊研究，將「竊聽」事件知會法庭，並考慮向廉署及警方舉報。滙豐集團發言人昨回覆本報查詢，指對事件沒有回應。



羅嘉瑞透過發言人回應事件，家族事件進入法律程序，為表尊重，對有關傳聞不予回應。