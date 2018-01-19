不擔心與內地關係惡化 戴啟思當選大律師公會主席

大律師公會昨日進行改選，近五百名大狀投票，競爭激烈。與泛民關係密切、有「人權大狀」之稱的公會前主席戴啟思擊敗林定國勝出。消息透露，戴啟思得六百二十票，林定國則獲得五百一十一票，雙方票數差距一百零九票；戴啟思陣營同時在五個執委競逐中奪得四席，包括資深大律師駱應淦及港大法律系教授陳文敏。林定國表示，尊重投票結果，又表示不會難受。戴啟思不願評論勝出原因，希望再次領導公會，至於與內地關係，他自言是受人喜愛的人，看不到關係惡化的原因，形容過往兩方合作關係良好。



大律師公會昨日改選主席及五名執委，今次改選有兩張名單競逐主席及五個執委，曾任公會主席的資深大律師戴啟思率領五人名單，挑戰現任主席林定國團隊。最終戴啟思陣營奪得四個執委席位，分別是取得六百四十八票的駱應淦、六百四十票的陳文敏、五百七十九票的沈士文和五百五十三票石書銘，林定國陣營僅由甘婉玲以五百三十四票勝出。落敗的分別是戴啟思名單的陳偉彥，以及林定國名單的王鳴峰、林清培、李祖貽、蕭淑瑜，其中李祖貽是李柱銘兒子。戴啟思未有派員爭奪的副主席及正副名譽秘書，由林定國的十人名單中的四人連任，包括彭耀鴻、毛樂禮、黃珮琪及張天任。



陳景生：不代表整個會改變



林定國團隊深夜在社交網站，恭賀對手戴啟思及他的團隊勝出。他形容，大律師公會是大家庭，公會成員會於戴啟思領導下團結，迎接香港未來一年的挑戰。



資深大律師陳景生在投票結束後表示，戴啟思與林定國名單非並敵對，即使戴啟思當選亦不代表整個公會改變。他提及問答環節中，談及法律援助、法援當值律師及如何處理法律改革的問題，並非主要討論一地兩檢。



改選備受關注皆因兩張「星級名單」對決，並罕有曝露出政治分歧，令到一場「小圈子選舉」成為鎂光燈追逐的對象。林定國名單多為現任副主席及執委，但得到前大律師公會主席石永泰、譚允芝、資深大律師郭兆銘及清洪等名人支持，戴啟思名單則包括駱應淦、陳文敏等重量級大狀，亦獲得李柱銘、梁家傑等有泛民黨派背景的前大律師公會主席支持。



