﻿希瑪眼科超購逾千倍 ﻿眼科聖手林順潮﻿﻿ 創百億上市神話﻿

本港著名眼科醫生林順潮創辦的希瑪眼科（3309），在騰訊（700）主席馬化騰及新地（016）郭氏家族等大孖沙入飛支持下，以超額認購過千倍的雷霆萬鈞之勢上市。掛牌四日即飆升四點三倍，締造市值一百五十億元上市神話，林順潮亦成為成坐擁百億的富貴醫生。



​希瑪眼科（3309）股價似「火箭升空」，昨日更一度爆升近一倍至十九元九角，收市報十五元四角，單日升幅近五成八。相比招股價二元九角，四日累計升幅達四點三倍， 表現比早前上市的閱文（772）更為優勝。希瑪股價大升，市值急漲至一百五十四億元，連帶大股東林順潮身家也水漲船高，他持有七點二三億股，佔權七成二，四日內身家突破一百一十一億元，成坐擁百億的富貴醫生。以希瑪去年上半年盈利二千七百萬元、假設全年約六千萬元計，市盈率已高二百五十七倍，分析員提醒投資者宜見好即收。



《東周刊》報道，上周五希瑪暗盤價高見五元，較招股價二元九角勁升七成。結果本周一甫上市，一度飆升至五元八角四仙，哄動股壇。抽中的散戶成功獲分發一手二千股，即時淨賺逾五千元，相當和味。



希瑪公開招股前，林新潮再獲得潮州鄉里馬化騰、思捷（0330）創辦人刑李㷧，以及北京女首富陳麗華之子趙勇各斥六千二百四十萬元，成為基石投資者。群星拱照下，希瑪掀起新一輪新股狂潮，最終錄得超額認購一千五百六十三倍。



城中富豪爭相入股，除市場近日熱炒內地醫療股外，跟林順潮在眼科界的江湖地位亦大有關係。林被譽為「眼科大國手」，曾替不少富豪名人治療眼疾。一二年成立的希瑪眼科，在中環開設首間眼科中心，此外在旺角經營一間手術中心，以及四間衛星診所。一三年，林順潮見國策銳意大力發展私營醫療，於是把握CEPA港人可北上獨資的黃金機會，排除萬難在深圳投資首家港資私營醫院，結果一擊即中，醫院營運一年已收支平衡，可見他的商業手腕不下於醫術。



深圳希瑪 林醫生親應診



《東周刊》記者上周到深圳希瑪醫院視察。據接待處職員透露，林順潮仍會親自應診，每次診金八百元，藥費另計。事實上，林不僅「妙手仁心」，吸金能力更是驚人。最近三個年度，他為希瑪帶來三至四成營業額，遠超其他三十位醫生的平均收入。據希瑪員工說，林順潮能夠在內地大展拳腳，除因他多年來默默耕耘外，太太李肖婷和外父李春山在背後出力不少。



一二年，李肖婷緊隨林順潮打天下，出任希瑪的香港眼科中心總經理，翌年兼任深圳希瑪醫院總經理，儼如大內總管。六十六歲的外父李春山是瀋陽解放軍前高層，一一年退出公職後，翌年十月加入深圳希瑪醫院，出任醫院總監。他曾多次接待內地領導，親自解說營辦醫院的經驗。



年過五十的林順潮一二年毅然離開工作了二十七年的中大眼科學系，創立希瑪眼科，決心將國際醫療水準帶進內地，建立自己的醫療王國。如今希瑪成功集資，這位一代名醫固然向理想邁進一步，但同時要面對連串新挑戰，尤其是如何平衡病人和一心賺錢的股東的利益。